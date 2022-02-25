МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях

Международный олимпийский комитет призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на спортивных соревнованиях. Также МОК предложил отменить все турниры в наших двух странах.

В пятницу Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, которые должны пройти на территории России и Беларуси, сообщает РИА Новости.

МОК заявил о том, что призывает отказаться от использования флагов России и Беларуси на всех спортивных соревнованиях.