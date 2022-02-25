Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финальный матч Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А клубы и сборная России будут проводить свои матчи на нейтральном поле.

Такое решение было принято в ходе заседания исполнительного комитета организации. Решающий матч турнира состоится 28 мая в Париже, говорится в официальном релизе.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о проведении в России и на Украине матчей еврокубков и сборных. Принято решение о том, что все домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.