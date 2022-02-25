Новости

Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов 13:37
Доследственная проверка проходит по факту инцидента на востоке Москвы 13:35
Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда 13:35
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине 13:23
Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны 13:22
Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней 13:21
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет 13:14
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 13:12
Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата 13:04
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции 12:55
В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои 12:45
Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада 12:44
В Ростовской области 9000 беженцев из Донбасса протестировали на COVID-19 12:38
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12:33
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента 12:29
Пушилин: Гуманитарная помощь поступает из разных регионов России 12:26
Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен в конце апреля 12:22
Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 13:12
Рубрика: Спорт

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

Текст: Максим Домчев
Фото: Robert Grahn / AFP Фото: Robert Grahn / AFP
Фото: Robert Grahn / AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финальный матч Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А клубы и сборная России будут проводить свои матчи на нейтральном поле.

Такое решение было принято в ходе заседания исполнительного комитета организации. Решающий матч турнира состоится 28 мая в Париже, говорится в официальном релизе.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о проведении в России и на Украине матчей еврокубков и сборных. Принято решение о том, что все домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.

Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы
В регионах Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Лига чемпионов 2021/2022