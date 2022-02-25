"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о разрыве спонсорского контракта с российской авиакомпанией "Аэрофлот", который действовал с 2013 года.

Такое решение в клубе объяснили ситуацией на Украине, сообщает ТАСС.

Спонсорское соглашение между клубом и "Аэрофлотом" было подписано в 2013 году. Компания стала официальным перевозчиком клуба.

В 2017 году стороны заключили новое соглашение на пять лет.

Ранее власти Великобритании внесли "Аэрофлот" в число компаний в отношении которых введены санкции.