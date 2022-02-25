Медведев встретится с Надалем в полуфинале турнира в Акапулько

В полуфинале турнира в Акапулько российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

В четвертьфинале соперником Медведева был японский теннисист Йосихито Нисиока. Встреча продолжалась час и 15 минут и завершилась убедительной победой россиянина - 6:2, 6:3.

Соперник Медведева определился в матче Рафаэля Надаля и Томми Пола. Испанец добился победы в двух сетах.

Россиянин отметил, что в этом матче постарается отомстить Надалю за поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

С понедельника Медведев официально станет первой ракеткой мира.