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24.02.2022 22:30
Рубрика: Спорт

Теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 41(8689)
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере поднялся на первую строчку мирового рейтинга. Это случилось после того, как серб Новак Джокович вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае, в 1/4 финала неожиданно уступив 123-й ракетке мира, чеху Иржи Веселы в двух сетах (4:6, 6:7 (4:7).
Фото: PEDRO PARDO / AFP Фото: PEDRO PARDO / AFP
Фото: PEDRO PARDO / AFP

Медведев, выступающий на параллельном турнире в мексиканском Акапулько, накануне одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2, также пробившись в четвертьфинал. Сегодня ночью по московскому времени Медведев встречался с японцем Йосихито Нисиока (103). Однако уже на момент подписания номера "РГ" в печать Медведев набрал 8615 очков в рейтинге. Джокович, в свою очередь, потерял 410 очков из-за поражения в Дубае и на его счету чуть меньше 8465.

Таким образом, Веселы, который на какое-то время выпал из тура из-за аварии и перенесенного ковида, а в основную сетку в Дубае пробился через квалификации, помог Медведеву.

- Конечно, хотел свой личный рекорд установить в матчах против Новака. Но не думал, что так все сложится, - отметил Веселы в интервью на корте. - Джокович все равно останется чемпионом. Он больше 300 недель провел на вершине рейтинга. С другой стороны, новое поколение наступает, у нас будет новый лидер. Для тенниса это хорошо.

Уточним слова Иржи: Джокович лидировал 361 неделю - больше, чем любой другой теннисист. Медведев стал 27-м в истории игроком, получившим престижный статус, и первым игроком, кому удалось возглавить рейтинг ATP с 1 февраля 2004 года вне "Большой четверки", куда входили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Отметим также, что ранее звание первой ракетки носили только два россиянина - Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Между тем седьмая ракетка мира Андрей Рублев пробился в Дубае в полуфинал. Соперником Андрея был американец Маккензи Макдональд. Тот самый, который в стартовом круге выбил из борьбы прошлогоднего победителя турнира Аслана Карацева (7:5, 6:3). Первый сет у Рублева Макдональд, занимающий 61-е место в мировом рейтинге, взял со счетом 6:2. Однако потом россиянин сумел перехватить инициативу и перевернуть ход игры. В итоге встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, осталась за Андреем - 2:6, 6:3, 6:1.

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