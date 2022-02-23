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23.02.2022 20:51
Рубрика: Спорт

Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу на турнире в Дубае. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал.
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости

Хачанов сумел оказать Джоковичу достойное сопротивление. В первом сете серб выиграл 6:3 а во втором судьба решалась на тай-брейке.

В дополнительном гейме Джокович также оказался сильнее - 7/2.

Андрей Рублев в матче второго круга обыграл Квон Сун Ву из Южной Кореи.

В первой партии россиянин уступил 4:6. Но затем переломил ход матча и вырвал победу - 6:0, 6:3.

В следующем раунде Рублев встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

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