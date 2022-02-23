Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу на турнире в Дубае. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал.
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
Хачанов сумел оказать Джоковичу достойное сопротивление. В первом сете серб выиграл 6:3 а во втором судьба решалась на тай-брейке.
В дополнительном гейме Джокович также оказался сильнее - 7/2.
Андрей Рублев в матче второго круга обыграл Квон Сун Ву из Южной Кореи.
В первой партии россиянин уступил 4:6. Но затем переломил ход матча и вырвал победу - 6:0, 6:3.
В следующем раунде Рублев встретится с американцем Маккензи Макдональдом.