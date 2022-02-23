У 20-летнего хоккеиста Амирова обнаружена опухоль головного мозга

У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга.

Об этом сообщил клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто", с которым у Амирова подписан контракт. Хоккеист был отдан в аренду в "Салават Юлаев", за который он провел в нынешнем сезоне всего 10 матчей.

Амиров перед началом сезона получил сотрясение мозга. В ходе лечения у игрока проявились новые симптомы, которые потребовали дополнительно обследования, в ходе которых была обнаружена опухоль головного мозга.

"В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернется в игру до конца сезона. Наш медицинский персонал принимал участие в этом процессе вместе с врачами "Салавата Юлаева", и мы постоянно находимся в прямом контакте с учреждением, чтобы следить за его лечением и уходом. Родион пользуется полной поддержкой "Торонто", и мы будем продолжать обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса", - говорится в сообщении "Торонто".