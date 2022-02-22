Новости

Умер бывший хоккеист "Динамо" Александр Юдин 11:03
Глава комитета ГД: Россия, признавая ЛНР и ДНР, объединяет русский мир 10:59
Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу 10:56
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в ДНР 10:48
Китай разъяснил свою позицию по Украине 10:45
В Подмосковье встретили первый поезд с беженцами из Донбасса 10:44
МИД Сирии поддержал признание Россией ДНР и ЛНР 10:39
Маврикий потребовал от Google изменить статус оккупированных Британией островов 10:37
Украинские диверсанты подорвали машину на трассе Донецк-Горловка 10:35
Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка 10:29
Глава комитета ГД: Признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей 10:29
Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республик Донбасса 10:24
Биржевой курс евро превысил 91 рубль 10:24
МТС ответила на претензии ФАС из-за повышения тарифов 10:23
Уроженец Латинской Америки пытался сбыть в Подмосковье наркотики 10:20
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" против COVID-19 для подростков 10:16
Единороссы поддержали решение о признании ДНР и ЛНР 10:13
Мишустин продлил поддержку бизнеса, реализующего подакцизную продукцию 10:10
МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания Китая 10:08
Медведев о санкциях: Давно перестали бояться, у нас крепкие нервы 10:07
Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР 10:05
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года 10:00
ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3% 09:41
Захарова: Россия готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против России 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 11:03
Рубрика: Спорт

Умер бывший хоккеист "Динамо" Александр Юдин

Текст: Максим Домчев

На 53-м году жизни скончался бывший защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Александр Юдин. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Причины смерти Юдина не сообщаются.

"Ушел из жизни член Зала славы московского "Динамо", один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин. Александр Валерьевич на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета", - говорится в сообщении на сайте клуба.

В составе московского "Динамо" Александр Юдин дважды становился чемпионом СССР, чемпионом СНГ, абсолютным чемпионом России и обладателем Кубка МХЛ. За "бело-голубых" он сыграл 255 матчей, в которых забросил 43 шайбы и отдал 59 голевых передач.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва