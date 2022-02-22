Умер бывший хоккеист "Динамо" Александр Юдин

На 53-м году жизни скончался бывший защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Александр Юдин. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Причины смерти Юдина не сообщаются.

"Ушел из жизни член Зала славы московского "Динамо", один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин. Александр Валерьевич на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета", - говорится в сообщении на сайте клуба.

В составе московского "Динамо" Александр Юдин дважды становился чемпионом СССР, чемпионом СНГ, абсолютным чемпионом России и обладателем Кубка МХЛ. За "бело-голубых" он сыграл 255 матчей, в которых забросил 43 шайбы и отдал 59 голевых передач.