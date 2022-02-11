Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе"

Японский сноубордист Аюму Хирано завоевал золотую медаль в "хафпайпе" на Олимпиаде в Пекине.

Победитель определялся по итогам трех попыток, но в зачет принималась лишь лучшая из них. Японец Аюму Хирано сумел набрать 96,00 балла, чего хватило для завоевания золотой медали.

Серебро в активе Джеймса Скотти из Австралии - 92,50 балла. Третье место занял Ян Шеррер из Швейцарии - 87,25 балла.

Один из фаворитов соревнований - трехкратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт - занял четвертое место.