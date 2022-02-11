Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе"
Японский сноубордист Аюму Хирано завоевал золотую медаль в "хафпайпе" на Олимпиаде в Пекине.
Победитель определялся по итогам трех попыток, но в зачет принималась лишь лучшая из них. Японец Аюму Хирано сумел набрать 96,00 балла, чего хватило для завоевания золотой медали.
Серебро в активе Джеймса Скотти из Австралии - 92,50 балла. Третье место занял Ян Шеррер из Швейцарии - 87,25 балла.
Один из фаворитов соревнований - трехкратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт - занял четвертое место.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски