Новости

Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе" 06:30
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль" 06:16
Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке 06:10
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину 05:50
Лечащий врач сообщил об отрицательных ПЦР-тестах Эрдогана 05:44
Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику 05:11
Найдено тело одного из погибших при крушении Ан-2 на Камчатке 05:06
Власти: При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека 04:55
Байден в интервью перепутал Афганистан с Украиной и Ираком 04:43
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2 04:26
Пушков: Визит главы британского МИД прошел без сюрпризов и продвижений 04:05
На Камчатку привезли первых кречетов для соколиного центра 03:46
Люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19 03:37
Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия 03:33
Врач Серебрянский перечислил болезни, которые могут появиться после COVID-19 02:57
Reuters: Президент Франции Макрон отказался делать тест на COVID-19 в Москве 02:10
Госдеп призвал американцев покинуть территорию Украины 02:10
В США во время тренировочного полета разбился истребитель F1 01:25
В Оттаве арестованы десятки протестующих дальнобойщиков 00:50
Глава полиции Лондона ушла в отставку после расследования вечеринок Джонсона 00:32
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова 00:31
ЦСКА и "Зенит" уступили в матчах баскетбольной Евролиги 00:25
Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
ВОЗ: Число заразившихся COVID в мире превысило 402 млн 10.02.2022
В ООН прокомментировали заявления Киева о месте РФ в составе Совбеза 10.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 06:16
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Монреаль" - 5:2. Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Вашингтон" в этом матче не смог рассчитывать на Александра Овечкина, однако и без лидера добыл гостевую победу над "Монреалем" - 5:2.

Фото: twitter.com/capsreplays
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ

В составе победителей дублем отметился Джон Снивли, по разу отличились Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. На счету Евгения Кузнецова две голевые передачи, голкипер команды Илья Самсонов отразил 42 броска из 44.

За "Канадиенс" отличились Рем Питлик и Коул Кофилд.

"Каролина" разгромила "Бостон" - 6:0. Одним из героев встречи стал российский форвард Андрей Свечников, на счету которого гол и две результативные передачи.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ