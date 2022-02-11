"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Монреаль" - 5:2. Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами.

"Вашингтон" в этом матче не смог рассчитывать на Александра Овечкина, однако и без лидера добыл гостевую победу над "Монреалем" - 5:2.

В составе победителей дублем отметился Джон Снивли, по разу отличились Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. На счету Евгения Кузнецова две голевые передачи, голкипер команды Илья Самсонов отразил 42 броска из 44.

За "Канадиенс" отличились Рем Питлик и Коул Кофилд.

"Каролина" разгромила "Бостон" - 6:0. Одним из героев встречи стал российский форвард Андрей Свечников, на счету которого гол и две результативные передачи.