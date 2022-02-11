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11.02.2022 00:05

Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сегодня в Пекине определится олимпийская чемпионка в биатлонном спринте. В составе нашей команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022

Спринт - очень стремительная гонка с двумя огневыми рубежами. Спортсменки будут уходить на старт через 30 секунд друг за другом. Первой от нас на дистанцию 7,5 км выйдет Резцова - у нее седьмой стартовый номер. В этой же группе будут идти норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройзланд, француженки Жюстин Бреза-Буше и Анаис Шевалье-Буше, а также немка Дениз Херрманн, которая здесь, в Пекине, стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке.

Четыре года назад в Пхенчхане в спринте победила Лаура Дальмайер из Германии, второй стала Марте Олсбю, замкнула тройку призеров чешка Вероника Виткова. Ни Дальмайер, ни Виткову мы сегодня не увидим. В последнем спринте нынешнего сезона в рамках Кубка мира подиум выглядел следующим образом: Эльвира Эберг (Швеция), Марте Олсбю-Ройзланд (Норвегия), Доротея Вирер (Италия).

Важно отметить, что от результатов сегодняшего спринта будет зависеть то, в каком порядке и с какими интервалами девушки будут стартовать в гонке преследования.

Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.

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