Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Сегодня в Пекине определится олимпийская чемпионка в биатлонном спринте. В составе нашей команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

Спринт - очень стремительная гонка с двумя огневыми рубежами. Спортсменки будут уходить на старт через 30 секунд друг за другом. Первой от нас на дистанцию 7,5 км выйдет Резцова - у нее седьмой стартовый номер. В этой же группе будут идти норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройзланд, француженки Жюстин Бреза-Буше и Анаис Шевалье-Буше, а также немка Дениз Херрманн, которая здесь, в Пекине, стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке.

Четыре года назад в Пхенчхане в спринте победила Лаура Дальмайер из Германии, второй стала Марте Олсбю, замкнула тройку призеров чешка Вероника Виткова. Ни Дальмайер, ни Виткову мы сегодня не увидим. В последнем спринте нынешнего сезона в рамках Кубка мира подиум выглядел следующим образом: Эльвира Эберг (Швеция), Марте Олсбю-Ройзланд (Норвегия), Доротея Вирер (Италия).

Важно отметить, что от результатов сегодняшего спринта будет зависеть то, в каком порядке и с какими интервалами девушки будут стартовать в гонке преследования.

Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.