Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
Сегодня в Пекине определится олимпийская чемпионка в биатлонном спринте. В составе нашей команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.
Спринт - очень стремительная гонка с двумя огневыми рубежами. Спортсменки будут уходить на старт через 30 секунд друг за другом. Первой от нас на дистанцию 7,5 км выйдет Резцова - у нее седьмой стартовый номер. В этой же группе будут идти норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройзланд, француженки Жюстин Бреза-Буше и Анаис Шевалье-Буше, а также немка Дениз Херрманн, которая здесь, в Пекине, стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке.
Четыре года назад в Пхенчхане в спринте победила Лаура Дальмайер из Германии, второй стала Марте Олсбю, замкнула тройку призеров чешка Вероника Виткова. Ни Дальмайер, ни Виткову мы сегодня не увидим. В последнем спринте нынешнего сезона в рамках Кубка мира подиум выглядел следующим образом: Эльвира Эберг (Швеция), Марте Олсбю-Ройзланд (Норвегия), Доротея Вирер (Италия).
Важно отметить, что от результатов сегодняшего спринта будет зависеть то, в каком порядке и с какими интервалами девушки будут стартовать в гонке преследования.
Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски