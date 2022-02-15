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15.02.2022 17:52

Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP

Экипаж Ростислава Гайтюкевича в соревнованиях двоек стал восьмым на Олимпийских играх в Пекине. По итогам четырех заездов Гайтюкевич и Алексей Лаптев показали время 3:59.31. Они уступили победителям 2.42 секунды.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Бобслей на Олимпиаде в Пекине

Отметим, что весь пьедестал почета заняли немецкие спортсмены. Золото выиграли Франческо Фридрих и Торстен Маргис - 3:56.89. Вторыми стали Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (+0.49), а замкнули тройку призеров Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер (+1.69).

Второй российский экипаж в составе Максима Андрианова и Владислава Жаровцева показал 25-й результат. Они не отобрались в четвертый заезд.

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