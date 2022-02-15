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15.02.2022 18:15

Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко

Текст: Анна Козина (Пекин)
Александра Трусова. Фото: REUTERS
Александра Трусова. Фото: REUTERS Александра Трусова. Фото: REUTERS

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

По итогам первого вида программы Трусова показала четвертый результат. Уже в самом начале программы она упала при исполнении тройного акселя. Но от этого прыжка фигуристка отказываться не собирается.

"Настроение после выступления хорошее. Это было долгожданное выступление. После того, как упала с акселя, было все легко. Баллы получила такие, которые бывают всегда, когда я падаю с акселя", - сказала Трусова.

"Тройной аксель - моя цель, и я хочу ее достичь. Мне нужно сделать этот прыжок. Если я прыгаю аксель, то есть вероятность того, что я выиграю олимпийское золото", - добавила она.

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