Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе.
По итогам первого вида программы Трусова показала четвертый результат. Уже в самом начале программы она упала при исполнении тройного акселя. Но от этого прыжка фигуристка отказываться не собирается.
"Настроение после выступления хорошее. Это было долгожданное выступление. После того, как упала с акселя, было все легко. Баллы получила такие, которые бывают всегда, когда я падаю с акселя", - сказала Трусова.
"Тройной аксель - моя цель, и я хочу ее достичь. Мне нужно сделать этот прыжок. Если я прыгаю аксель, то есть вероятность того, что я выиграю олимпийское золото", - добавила она.
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