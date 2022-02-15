Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе.

По итогам первого вида программы Трусова показала четвертый результат. Уже в самом начале программы она упала при исполнении тройного акселя. Но от этого прыжка фигуристка отказываться не собирается.

"Настроение после выступления хорошее. Это было долгожданное выступление. После того, как упала с акселя, было все легко. Баллы получила такие, которые бывают всегда, когда я падаю с акселя", - сказала Трусова.

"Тройной аксель - моя цель, и я хочу ее достичь. Мне нужно сделать этот прыжок. Если я прыгаю аксель, то есть вероятность того, что я выиграю олимпийское золото", - добавила она.