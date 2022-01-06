Президент Сербии поговорил с Джоковичем, которого не пускают в Австралию

Глава Сербии в среду вечером поговорил с первой ракеткой мира по телефону. Из-за ошибки в документах на визу Джоковича не пускают в Австралию и он долгое время находится в аэропорту.

"Только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду", - написал Вучич в Instagram.

Ранее отец теннисиста заявил, что Джокович "находится в плену".

Как оказалось, член команды Джоковича при оформлении визы допустил ошибку и выбрал тот тип въездного документа, по которому в страну не пустят имеющего медицинский отвод от прививки против коронавируса. Из-за этого Джокович не смог пройти паспортный контроль и был отправлен в охраняемую полицией комнату, где он ожидает решения властей страны.

Джокович прилетел в Австралию для участия в стартующем 17 января Australian Open.