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06.01.2022 02:55
Рубрика: Спорт

Президент Сербии поговорил с Джоковичем, которого не пускают в Австралию

Текст: Максим Домчев
Президент Сербии Александр Вучич пообщался с теннисистом Новаком Джоковичем, который находится в аэропорту Мельбурна и не может пройти паспортный контроль.
Фото: AFP/Marco BERTORELLO Фото: AFP/Marco BERTORELLO
Фото: AFP/Marco BERTORELLO

Глава Сербии в среду вечером поговорил с первой ракеткой мира по телефону. Из-за ошибки в документах на визу Джоковича не пускают в Австралию и он долгое время находится в аэропорту.

Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
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"Только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду", - написал Вучич в Instagram.

Ранее отец теннисиста заявил, что Джокович "находится в плену".

Как оказалось, член команды Джоковича при оформлении визы допустил ошибку и выбрал тот тип въездного документа, по которому в страну не пустят имеющего медицинский отвод от прививки против коронавируса. Из-за этого Джокович не смог пройти паспортный контроль и был отправлен в охраняемую полицией комнату, где он ожидает решения властей страны.

Джокович прилетел в Австралию для участия в стартующем 17 января Australian Open.

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