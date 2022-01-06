Новак Джокович не сыграет на Australian Open, его визу аннулировали

Первая ракетка мира Новак Джокович не сможет принять участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне. Соревнования пройдут с 17 по 30 января.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича, говорится в заявлении на официальном сайте пограничной службы этой страны (AFB).

"Мы можем подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию. Его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых она была аннулирована, будут задержаны и высланы из страны", - сообщается на сайте AFB.

Напомним, что Джокович не прошел паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу. Представитель команды Новака, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. Джокович помещен в комнату, охраняемую полицией, и находится там уже несколько часов.