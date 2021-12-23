На Australian Open линейных судей заменит система видеоповторов

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне пройдет без линейных судей. По информации зарубежных СМИ, их заменит электронная система Hawk-Eye (в переводе - ястребиный глаз).

Техника будет применяться и на других соревнованиях в Австралии. Данная мера является частью плана по борьбе с распространением COVID-19.

К слову, система Hawk-Eye будет использоваться на кортах Мельбурна второй год подряд. Открытый чемпионат Австралии стал первым турниром серии "Большого шлема", на котором она применялась.

Следующий розыгрыш Australian Open пройдет 17-30 января. Власти австралийского штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, запретили въезд на территорию региона игрокам без полученной вакцины. В связи с этим непонятно, сможет ли принять участие в турнире первая ракетка мира Новак Джокович, не раскрывающий свой статус вакцинации.