Пловчиха Ефимова совершила прыжок на банджи с высоты 200 м

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова опубликовала видео своего прыжка на банджи с высоты 200 метров в Сочи, где в настоящий момент отдыхает спортсменка.

Ефимова после этого поделилась в Instagram своими впечатлениями.

"Эмоции до сих пор зашкаливают! Перебороть свой страх и прыгнуть с высоты 207 метров. Врываемся в 2022 год, теперь ничего не страшно!" - написала она.

Юлия Ефимова трижды становилась призером Олимпийских игр, шесть завоевывала золото чемпионатов мира, семь раз побеждала на чемпионатах Европы.