Джокович не смог въехать в Австралию из-за проблем с визой

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не может въехать в Австралию из-за проблем с визой, которая возникла из-за ошибки одного из членов его команды.

В среду стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович не может въехать в Австралию для участия в стартующем 17 января в Мельбурне Australian Open. Дело в том, что при заполнении документов на визу один из членов его команды выбрал тип въездного документа, с которым нельзя въехать в страну человеку, получившему медицинский отвод от прививки от коронавируса. В итоге теннисиста не пустили в страну.

Власти штата Виктория уже заявили о том, что не намерены помогать теннисисту в получении визы в особом порядке. Как заявила член законодательного совета штата Джаала Пулфорд, индивидуальную поддержку Джоковичу местные власти не окажут, и решение будет принимать федеральное правительство.

Ранее организаторы турнира заявили о том, что участие в нем смогут принять только игроки, прошедшие вакцинацию или имеющие медицинский отвод. Джокович получил соответствующее освобождение от врачей.

Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января.