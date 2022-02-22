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22.02.2022 16:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" обменял в "Крылья Советов" Гапонова на Чернова

Текст: Максим Домчев
Фото: Елена Афонина / ТАСС Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

"Спартак" и "Крылья Советов" в последний день зимнего трансферного окна договорились о переходе Никиты Чернова в московский клуб.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Чернов уже подписал контракт со "Спартаком" с лета этого года, но теперь "красно-белым" удалось приобрести игрока и внести его в заявку на сезон. В ближайшее время 26-летний футболист присоединится к новой команде, сообщает сайт "Спартака".

Ранее Чернов выступал за ЦСКА, "Енисей", "Урал", а с 2019-го играл за "Крылья". Кроме того, Никита привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провел два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.

В обмен на Чернова "Спартак" отдал "Крыльям Советов" в аренду с правом последующего выкупа 24-летнего защитника Илью Гапонова, который провел 23 матча за основной состав команды.

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