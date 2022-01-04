Наталья Непряева о своей победе на "Тур де Ски": Войти в историю - это круто

"Я так переживала перед этой гонкой, мне было трудно оценивать свои силы на горе. В том году не все сложилось на ней, и я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не отпуская лидеров. Я очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе, и старалась не отпускать из виду спины соперниц. Осознаю, что вошла в историю. Это круто", - сказала Непряева в эфире "Матч ТВ".

На старте многодневки были разговоры о том, что Непряева может сняться. По словам самой лыжницы, дальнейшему участию Натальи в "Тур де Ски" поспособствовали старший тренер Юрий Бородавко и Александр Легков. "И Бородавко, и Легков очень здорово повлияли на ход событий. Саша провел психологическую беседу и убедил, что надо бежать дальше. И не прогадал".

Самой тяжелой гонкой за всю многодневку Непряева назвала финальный масс-старт в гору. "Однозначно сегодня. Везде было тяжело. Сегодня на равнине Таня Сорина старалась меня пропустить, а я старалась не мешать ей. А на горе старалась идти своим темпом, не сбиваться, держать в уме лидеров".

Напомним, Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски". До этого она дважды занимала второе место в общем зачете, а в прошлом сезоне второй стала ее соотечественница Юлия Ступак.