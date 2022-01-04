Наталья Непряева о своей победе на "Тур де Ски": Войти в историю - это круто

Новости

В Италии изберут нового президента в январе 16:14
Более 60 женщин стали машинистами РЖД в 2021 году 16:00
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022 15:56
ВОЗ с ноября следит за новым штаммом COVID-19, обнаруженным во Франции 15:42
Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры 15:36
В Москве задержаны изготовители фальшивых справок о медотводах от вакцинации 15:35
В Воронеже 11 человек пострадали при наезде автобуса на ограждение 15:25
Минфин: Цена российской нефти выросла в 1,5 раза в декабре 15:20
Главы МИД НАТО обсудят требования России по евробезопасности 15:19
Утвержден список федеральных инновационных площадок в образовании на 2022 год 15:15
Украина ожидает самый низкий транзит газа за два года 15:10
Москва заняла первое место в мире по количеству каршеринговых машин 14:54
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за метели 14:28
Экипаж судна в Охотском море подал сигнал бедствия 14:26
Новый штамм коронавируса обнаружен у 12 человек в Марселе 14:17
Актер из шоу Кевина Смита Роберт Брюс найден мертвым на складе 14:12
Джокович выступит на Australian Open 14:07
В Подмосковье задержаны производители смертельно опасного алкоголя 14:00
Россияне досрочно обыграли Австралию в ATP Cup 13:52
Белорусские военные получили комплексы разведки и управления "Пустельга" 13:50
Захарова: Обороноспособность Сербии во многом зависит от России 13:43
В ивановской квартире найдены тела четырех человек 13:40
Россия готова транспортировать пострадавших в ДТП пассажиров в Беларуси 13:35
Россияне рассказали, сколько хотели бы зарабатывать в 2022 году 13:12
Минск поддержал заявление лидеров "ядерной пятерки" 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 15:34
Рубрика: Спорт

Наталья Непряева о своей победе на "Тур де Ски": Войти в историю - это круто

Текст: Илья Соболев
Победительница общего зачета "Тур де Ски"-2022 Наталья Непряева поделилась эмоциями после финального этапа, на котором лыжницы шли 10 километров в гору. Непряева финишировала третьей, но в итоговом зачете стала первой благодаря огромному преимуществу, которое у нее было после пяти предыдущих этапов".
Наталья Непряева (Россия), завоевавшая 1-е место в общем зачете на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" среди женщин в итальянском Валь-ди-Фьемме, на церемонии награждения. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Наталья Непряева (Россия), завоевавшая 1-е место в общем зачете на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" среди женщин в итальянском Валь-ди-Фьемме, на церемонии награждения. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Наталья Непряева (Россия), завоевавшая 1-е место в общем зачете на соревнованиях по лыжным гонкам "Тур де Ски" среди женщин в итальянском Валь-ди-Фьемме, на церемонии награждения. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Я так переживала перед этой гонкой, мне было трудно оценивать свои силы на горе. В том году не все сложилось на ней, и я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не отпуская лидеров. Я очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе, и старалась не отпускать из виду спины соперниц. Осознаю, что вошла в историю. Это круто", - сказала Непряева в эфире "Матч ТВ".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Несколько членов сборной РФ по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед ЧЕ

На старте многодневки были разговоры о том, что Непряева может сняться. По словам самой лыжницы, дальнейшему участию Натальи в "Тур де Ски" поспособствовали старший тренер Юрий Бородавко и Александр Легков. "И Бородавко, и Легков очень здорово повлияли на ход событий. Саша провел психологическую беседу и убедил, что надо бежать дальше. И не прогадал".

Самой тяжелой гонкой за всю многодневку Непряева назвала финальный масс-старт в гору. "Однозначно сегодня. Везде было тяжело. Сегодня на равнине Таня Сорина старалась меня пропустить, а я старалась не мешать ей. А на горе старалась идти своим темпом, не сбиваться, держать в уме лидеров".

Напомним, Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски". До этого она дважды занимала второе место в общем зачете, а в прошлом сезоне второй стала ее соотечественница Юлия Ступак.

Спорт Виды спорта Зимний спорт