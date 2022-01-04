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04.01.2022 15:56
Рубрика: Спорт

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022

Текст: Илья Соболев

Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" под началом Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда Дакар-2022, проходящего на территории Саудовской Аравии.

Фото: Reuters
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На финише Сотников показал время 2 часа 43 минуты 25 секунд. Длинна спецучастка составила 255 км. В пятерке лучших оказались еще три представителя российской команды. Андрей Каргинов показал второе время (+1.10), Антон Шибалов - четвертое (+4.22), Эдуард Николаев - пятое (+9.38). Из некамазовцев в пятерку затесался голландец Янус Ван Кастерен на "Ивеко". Он отстал от Сотникова на три минуты восемь секунд.

Добавим, что экипажи "КАМАЗ-Мастер" пока не отдают первенство на этапах нынешнего ралли. А общий зачет возглавляет Антон Шибалов. Второе место у Эдуарда Николаева, третье занимает Андрей Каргинов.

В прошлом году победителем ралли стал Дмитрий Сотников.

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