Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022

Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" под началом Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда Дакар-2022, проходящего на территории Саудовской Аравии.

На финише Сотников показал время 2 часа 43 минуты 25 секунд. Длинна спецучастка составила 255 км. В пятерке лучших оказались еще три представителя российской команды. Андрей Каргинов показал второе время (+1.10), Антон Шибалов - четвертое (+4.22), Эдуард Николаев - пятое (+9.38). Из некамазовцев в пятерку затесался голландец Янус Ван Кастерен на "Ивеко". Он отстал от Сотникова на три минуты восемь секунд.

Добавим, что экипажи "КАМАЗ-Мастер" пока не отдают первенство на этапах нынешнего ралли. А общий зачет возглавляет Антон Шибалов. Второе место у Эдуарда Николаева, третье занимает Андрей Каргинов.

В прошлом году победителем ралли стал Дмитрий Сотников.