Джокович выступит на Australian Open

Первая ракетка серб Новак Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии, поскольку получил освобождение от вакцинации.

В этом году вакцинация - необходимое условие участия в первом турнире Большого шлема в сезоне. В ином случае, спортсмен должен предоставить отвод по медицинским показаниям, предоставленный независимой группой экспертов. Джокович долгое время отказывался раскрывать информацию, вакцинирован он или нет.

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Я провел фантастическое время со своими близкими и сегодня направляюсь в Австралию с разрешением на освобождение от вакцинации", - написал в Instagram Джокович.

Новак Джокович - девятикратный и действующий чемпион Australian Open.