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04.01.2022 13:52
Рубрика: Спорт

Россияне досрочно обыграли Австралию в ATP Cup

Текст: Илья Соболев

Даниил Медведев принес сборной России досрочную победу над Австралией в кубке Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP Cup) в матче второго тура группы "В".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Вторая ракетка мира Медведев в своей встрече одолел Алекса Де Минаура 6:4, 6:2. Длительность матча составила 1 час 20 минут. Отметим, что в первом матче Роман Сафиуллин справился с Джеймсом Даквортом - 7:6 (8:6), 6:4. Таким образом, общий счет в матче Россия - Австралия стал 2-0. В этом матче также должны сыграть пары, но результат парной встречи не повлияет на исход.

В первом матче наши обыграли Францию - 2-1. Чтобы выйти в четвертьфинале сборной России необходимо стать первой в группе или оказаться среди лучших команд, занявших в своих группах второе место.

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