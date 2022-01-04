Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"

Наталья Непряева стала победительницей престижной лыжной многодневки "Тур де Ски". До нее ни разу нашим девушкам не удавалось завоевать этот титул. Все решилось в финальном масс-старте в гору на 10 километров в итальянском Валь-ди-Фьемме. После пяти предыдущих этапов Непряева имела преимущество над ближайшей преследовательницей шведкой Эббой Андерссон в минуту и 12 секунд.

Отыграть его Андерссон так и не смогла, хотя и финишировала на шестом финальном этапе второй. Победительницей гонки стала норвежка Хайди Венг, уступавшая перед стартом Непряевой минуту и 40 секунд. В финальном масс-старте Наташа уступила Венг 32 секунды, что позволило россиянке сохранить лидерство в общем зачете.

Что касается других наших соотечественниц, лучшей из них стала Татьяна Сорина, занявшая в общем зачете шестое место.

Наталья Непряева - первая россиянка, сумевшая выиграть "Тур де Ски". Дважды (2019, 2020) она становилась серебряным призером многодневки. В прошлом сезоне второй в общем зачете была Юлия Ступак.

Чуть позже определится победитель "Тур де Ски" в мужском зачете.