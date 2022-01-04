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04.01.2022 14:24
Рубрика: Спорт

Непряева стала первой россиянкой, выигравшей "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев
Наталья Непряева стала победительницей престижной лыжной многодневки "Тур де Ски". До нее ни разу нашим девушкам не удавалось завоевать этот титул. Все решилось в финальном масс-старте в гору на 10 километров в итальянском Валь-ди-Фьемме. После пяти предыдущих этапов Непряева имела преимущество над ближайшей преследовательницей шведкой Эббой Андерссон в минуту и 12 секунд.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Отыграть его Андерссон так и не смогла, хотя и финишировала на шестом финальном этапе второй. Победительницей гонки стала норвежка Хайди Венг, уступавшая перед стартом Непряевой минуту и 40 секунд. В финальном масс-старте Наташа уступила Венг 32 секунды, что позволило россиянке сохранить лидерство в общем зачете.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Что касается других наших соотечественниц, лучшей из них стала Татьяна Сорина, занявшая в общем зачете шестое место.

Наталья Непряева - первая россиянка, сумевшая выиграть "Тур де Ски". Дважды (2019, 2020) она становилась серебряным призером многодневки. В прошлом сезоне второй в общем зачете была Юлия Ступак.

Чуть позже определится победитель "Тур де Ски" в мужском зачете.

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