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04.01.2022 10:12
Рубрика: Спорт

Клебо считает, что еще может проиграть Большунову в "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме масс-стартом в гору на 10 км завершится лыжная многодневка "Тур де Ски". Перед решающей гонкой отрыв лидера, норвежца Йоханнеса Клебо, от идущего вторым россиянина Александра Большунова составляет две минуты. Однако скандинав уверен, что борьба еще не закончилась.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Чувствую, что ситуация постепенно улучшается, и мое тело приходит в порядок. Будет здорово вернуться домой и набраться энергии перед Олимпийскими играми. Отрыв от Большунова? Если все сделать по уму, то две минуты можно быстро отыграть", - приводит слова Клебо норвежский телеканал NRK.

Добавим, что два предыдущих года победителем "Тур де Ски" становился Александр Большунов.

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