Российский голкипер "Рейнджерс" Георгиев стал третьей звездой матча

В единственном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду одолели "Эдмонтон" - 4:1. У победителей отличились Алексис Лафренье (6-я минута), Барклай Гудроу (24), Крис Крайдер (44) и Райан Строум (55), у проигравших шайбой отметился Райан Маклеод (35).

Одним из главных героев матча стал голкипер хозяев Александр Георгиев, отразивший 33 броска. При счете 3:1 Георгиев не дал забить лучшему игроку лиги Коннору Макдэвиду, атаковавшему из убойной ситуации, и трибуны начали скандировать фамилию вратаря. Интересно, что не так давно той же чести удостоился другой русский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. В итоге Александр был признан третьей звездой матча.

А "Рейнджерс", вынужденные вот уже второй матч обходиться без своего лидера Артемия Панарина, который попал в "ковид-протокол", одержали третью победу кряду.