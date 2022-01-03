Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел свой 1231 матч в лиге. В ночь на понедельник "Вашингтон" встречался с "Нью-Джерси". Матч завершился поражением команды Овечкина в овертайме - 3:4.

В составе победителей голы на счету Егора Шаранговича, Деймона Северсона и оформившего дубль Нико Хишира. В составе столичной команды отличились Джон Карлсон, Ник Дауд и Конор Шири.

Голевой передачей отметился российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, а голкипер команды Илья Самсонов отразил 33 из 37 бросков.

Лидер команды Александр Овечкин очков не набрал. Он провел 1231 матч в НХЛ и по этому показателю сравнялся с финном Олли Йокиненом. Они делят 102 место в истории лиги.