Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких

Стали известны подробности смерти известного российского волейболиста Вадима Хамутцких.

О них рассказал бывший главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин. По его словам у 52-летнего трехкратного призера Олимпийский игр произошла остановка сердца.

"У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его", - приводит слова Шипулина РИА Новости.

Похороны Вадима Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде.

Помимо серебряной и двух бронзовых наград ОИ на счету Хамутцких серебро чемпионата мира и победа в Мировой лиге. На клубном уровне он дважды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился чемпионом России.