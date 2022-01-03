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03.01.2022 12:06
Рубрика: Спорт

Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких

Текст: Максим Домчев
Фото: Дмитрий Николаев/ РИА Новости Фото: Дмитрий Николаев/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Николаев/ РИА Новости

Стали известны подробности смерти известного российского волейболиста Вадима Хамутцких.

О них рассказал бывший главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин. По его словам у 52-летнего трехкратного призера Олимпийский игр произошла остановка сердца.

"У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его", - приводит слова Шипулина РИА Новости.

Похороны Вадима Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде.

Помимо серебряной и двух бронзовых наград ОИ на счету Хамутцких серебро чемпионата мира и победа в Мировой лиге. На клубном уровне он дважды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился чемпионом России.

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