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03.01.2022 14:23
Рубрика: Спорт

Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев

Текст: Максим Домчев
Виктор Санеев на Олимпиаде-76 в Монреале, Канада. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Виктор Санеев на Олимпиаде-76 в Монреале, Канада. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Виктор Санеев на Олимпиаде-76 в Монреале, Канада. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

На 77-м году жизни в Австралии скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. О смерти легендарного советского спортсмена сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии.

Фото: STEFAN WERMUTH/Christof STACHE/AFP
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"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев", - говорится в сообщении НОК Грузии.

Санеев стал олимпийским чемпионом в 1968, 1972 и 1976 годах. На Играх-1980 в Москве он стал серебряным призером. Трижды Санеев устанавливал мировые рекорды. После распада Советского союза Санеев переехал в Австралию, где работал тренером.

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