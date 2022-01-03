Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев

На 77-м году жизни в Австралии скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. О смерти легендарного советского спортсмена сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии.

"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев", - говорится в сообщении НОК Грузии.

Санеев стал олимпийским чемпионом в 1968, 1972 и 1976 годах. На Играх-1980 в Москве он стал серебряным призером. Трижды Санеев устанавливал мировые рекорды. После распада Советского союза Санеев переехал в Австралию, где работал тренером.