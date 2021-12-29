Спортивные журналисты из 114 стран назвали лучших спортсменов года

Спортивные журналисты из 114 стран признали бегунью из Ямайки Элейн Томпсон и польского футболиста Роберта Левандовски лучшими спортсменами 2021 года. Опрос проводился Международной Ассоциацией спортивной прессы (АИПС).

Участники - спортивные репортеры из 114 стран - почти безоговорочно отдали свои симпатии пятикратной чемпионке, самому быстрому спринтеру планеты Элейн Томпсон. Она победила соперниц с подавляющим преимуществом.

А вот Левандовски получил 435 баллов, в довольно упорной борьбе опередив чемпиона в гонках "Формулы-1" Макса Ферстаппена (349 баллов) и Лионеля Месси (314).

Футболисты, как всегда, доминировали. Так, лучшей командой года стала сборная Италии по футболу.

Наиболее благоприятными для работы мастера пера признали пресс-центры олимпийского Токио.