Спортивные журналисты из 114 стран назвали лучших спортсменов года

Новости

В Минэнерго допустили закрытие опасных угольных шахт 16:20
В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2" 16:07
Названа причина пожара в ковидном госпитале в Красноярске 15:54
Роспотребнадзор напомнил, где найти важную информацию о вакцинации 15:48
Аналитики: Доля продаж 5G-смартфонов не превысит 5% в 2022 году 15:31
СМИ: Марко Николич возглавит ЦСКА в январе 15:27
Президент воронежской торгово-промышленной палаты погиб в ДТП 15:25
В Саратове произошел пожар в школе, где учился Олег Табаков 15:10
В Минпромторге ответили на жалобу ЕС о "нарушении" Россией норм ВТО 15:07
Глава РФПИ оценил шансы на окончание пандемии в новом году 14:57
МИД России: Москва не будет признавать талибов в одностороннем порядке 14:56
МИД РФ: Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции 14:48
В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов 14:36
Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40% 14:32
Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения 14:27
Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства 14:16
РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов 14:10
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на 2023 год 13:59
Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов 13:56
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России 13:52
Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…" 13:32
"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер 13:30
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной" 13:16
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" 13:12
В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 15:07
Рубрика: Спорт

Спортивные журналисты из 114 стран назвали лучших спортсменов года

Текст: Николай Долгополов (вице-президент АИПС)
Спортивные журналисты из 114 стран признали бегунью из Ямайки Элейн Томпсон и польского футболиста Роберта Левандовски лучшими спортсменами 2021 года. Опрос проводился Международной Ассоциацией спортивной прессы (АИПС).
Фото: STEFAN WERMUTH/Christof STACHE/AFP Фото: STEFAN WERMUTH/Christof STACHE/AFP
Фото: STEFAN WERMUTH/Christof STACHE/AFP

Участники - спортивные репортеры из 114 стран - почти безоговорочно отдали свои симпатии пятикратной чемпионке, самому быстрому спринтеру планеты Элейн Томпсон. Она победила соперниц с подавляющим преимуществом.

Фото: EPA
Чего добились российские спортсмены в уходящем году

А вот Левандовски получил 435 баллов, в довольно упорной борьбе опередив чемпиона в гонках "Формулы-1" Макса Ферстаппена (349 баллов) и Лионеля Месси (314).

Футболисты, как всегда, доминировали. Так, лучшей командой года стала сборная Италии по футболу.

Наиболее благоприятными для работы мастера пера признали пресс-центры олимпийского Токио.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Виды спорта Легкая атлетика