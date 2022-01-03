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03.01.2022 18:15
Рубрика: Спорт

Большунов финишировал пятым в масс-старте на "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку на 15 км классическим стилем с общим стартом на этапе "Тур де Ски". Россиянин Александр Большунов стал пятым, проиграв более 25 секунд.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В понедельник прошел предпоследний этап многодневной гонки "Тур де Ски". Россиянин Александр Большунов рассчитывал сократить отставание от лидера общего зачета норвежца Йоханнеса Клебо.

Начало гонки для россиян сложилось удачно - они находились в группе лидеров и даже сумели избежать завала. Но затем у Большунова все же произошла неприятность, повлиявшая на его дальнейшее выступление. Во время подъема кто-то сломал ему палку.

Этой заминкой воспользовался Клебо, вместе с несколькими спортсменами сумевшие создать отрыв. И, несмотря на все старания, догнать норвежца не смог. Клебо выиграл гонку с результатом 41 минута 31,2 секунды. Вторым стал Ийво Нисканен из Финляндии, проигравший 20,8 секунды. Бронза досталась россиянину Алексею Червоткину, уступившему победителю 23,7 секунды. Следом финишировали Денис Спицов и Большунов, проигравший почти 28 секунд.

В общем зачете многодневки, перед горой, Большунов занимает второе место, отставая от Клебо на 2 минуты.

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