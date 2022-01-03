Непряева выиграла масс-старт и упрочила лидерство на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе многодневки "Тур де Ски". Перед заключительным днем она более чем на минуту опережает ближайшую преследовательницу - Эббу Андерссон из Швеции.

В понедельник гонка на 10 км с общим стартом классическим стилем прошла в Валь-ди-Фьемме. Россиянка Наталья Непряева сумела навязать соперницам свой темп и в итоге финишировала первой. Ее результат 29 минут 51,3 секунды.

Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, уступившая 3,7 секунды. Бронза у финской спортсменки Кристы Пярмякоски, проигравшей 4,8 секунды.

Благодаря этому успеху Непряева упрочила лидерство в общем зачете "Тур де Ски". Перед заключительным этапом, который пройдет 4 января, она опережает Эббу Андерссон из Швеции на 1 минуту и 12 секунд. Прошлогодняя победительница американка Джессика Диггинс проигрывает минуту и 42 секунды.

"Минута и 12 секунд от Эббы Андрессон? Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется оставить у себя желтую майку лидера. Завтра самый тяжелый день тура. На кону стоит то, чего у меня пока нет", - сказала Непряева в эфире "Матч ТВ".

Заключительный этап - это гонка в гору, где участницам предстоит преодолеть весьма крутой подъем.