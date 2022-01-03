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03.01.2022 15:56
Рубрика: Спорт

Непряева выиграла масс-старт и упрочила лидерство на "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе многодневки "Тур де Ски". Перед заключительным днем она более чем на минуту опережает ближайшую преследовательницу - Эббу Андерссон из Швеции.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В понедельник гонка на 10 км с общим стартом классическим стилем прошла в Валь-ди-Фьемме. Россиянка Наталья Непряева сумела навязать соперницам свой темп и в итоге финишировала первой. Ее результат 29 минут 51,3 секунды.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, уступившая 3,7 секунды. Бронза у финской спортсменки Кристы Пярмякоски, проигравшей 4,8 секунды.

Благодаря этому успеху Непряева упрочила лидерство в общем зачете "Тур де Ски". Перед заключительным этапом, который пройдет 4 января, она опережает Эббу Андерссон из Швеции на 1 минуту и 12 секунд. Прошлогодняя победительница американка Джессика Диггинс проигрывает минуту и 42 секунды.

"Минута и 12 секунд от Эббы Андрессон? Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется оставить у себя желтую майку лидера. Завтра самый тяжелый день тура. На кону стоит то, чего у меня пока нет", - сказала Непряева в эфире "Матч ТВ".

Заключительный этап - это гонка в гору, где участницам предстоит преодолеть весьма крутой подъем.

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