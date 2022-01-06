В Пекине открылся главный пресс-центр Зимней Олимпиады-2022

Площадь главного пресс-центра Зимней Олимпиады в Пекине составляет около 98 тысяч квадратных метров. Он находится поблизости от нескольких спортивных олимпийских арен и места торжественного открытия и закрытия Игр.

Как сообщает сайт Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), здесь будут работать 2800 аккредитованных на Играх журналистов, а также представители телевидения, самых разных вещательных корпораций. Тут пройдут все важнейшие пресс-конференции и брифинги.

До 22 января пресс-центр открыт с 7 утра до 22 часов. А с 24 января по 20 февраля - круглосуточно.

Китайские организаторы, как и МОК, настроены твердо. Открытие главного пресс-центра - это и ответ тем, кто призывает, как это сделали швейцарцы, к переносу Игр-2022 в Пекине.