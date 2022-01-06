Глава МОК Томас Бах: Олимпиада-2022 пройдет в запланированные сроки

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах заявил, что зимние Игры-2022 в китайском Пекине пройдут в запланированные ранее сроки, несмотря на заметно осложнившуюся в последние дни эпидемиологическую обстановку в мире.

"Нами будет сделано все, чтобы план и мечты спортсменов не оказались разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни", - сказал Бах на пресс-конференции.

Зимняя Олимпиада в Пекине должна состояться со 2 по 20 февраля 2022 года. Если точнее, то 2 февраля пройдут матчи предварительного раунда турнира по керлингу, 3 февраля - соревнования по керлингу, хоккею с шайбой и фигурному катанию, а уже 4-го числа состоится церемония торжественного открытия Игр. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.

Заявление Баха стало своеобразным ответом на заявление главы национального олимпийского комитета Швейцарии Ральфа Штокли, который призвал МОК подумать о переносе Игр в связи с усилением пандемии в мире. Нелишне заметить, что на территории Швейцарии находятся штаб-квартиры значительного числа крупнейших международных федераций по видам спорта.