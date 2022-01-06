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06.01.2022 12:47
Рубрика: Спорт

Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича

Текст: Владимир Ильин
Власти Австралии согласились отложить депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича, который прибыл на Зеленый континент для участия в турнире серии "Большого шлема" Australian Open, но не смог пройти паспортный контроль из-за ошибки при подаче документов на визу.
Новак Джокович. Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости Новак Джокович. Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости
Новак Джокович. Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости

Напомним суть инцидента: у первой ракетки мира Джоковича есть медицинский отвод от вакцинации, но при заполнении бумаг на визу он выбрал тот тип въездного документа, который невозможно получить с медотводом.

Фото: Muhammad FAROOQ / AFP
Российские теннисисты вышли в полуфинал АТР Cup в Австралии

Находясь в аэропорту в зоне "до пересечения государственной границы", Джокович подал апелляцию на отказ в выдаче австралийской визы, дальнейшими делами занимаются адвокаты спортсмена. Федеральный окружной суд рассмотрит эту апелляцию до 10 часов утра 10 января по местному времени, то есть до понедельника. Соответственно, власти Австралии согласились отложить депортацию Новака Джоковича. Все это время он будет дожидаться решения в терминале.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января

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