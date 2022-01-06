Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича

Напомним суть инцидента: у первой ракетки мира Джоковича есть медицинский отвод от вакцинации, но при заполнении бумаг на визу он выбрал тот тип въездного документа, который невозможно получить с медотводом.

Находясь в аэропорту в зоне "до пересечения государственной границы", Джокович подал апелляцию на отказ в выдаче австралийской визы, дальнейшими делами занимаются адвокаты спортсмена. Федеральный окружной суд рассмотрит эту апелляцию до 10 часов утра 10 января по местному времени, то есть до понедельника. Соответственно, власти Австралии согласились отложить депортацию Новака Джоковича. Все это время он будет дожидаться решения в терминале.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января