Российские теннисисты вышли в полуфинал АТР Cup в Австралии

Мужская сборная России по теннису благодаря победе над Италией (2:1) в заключительном туре группового этапа проходящего в Австралии АТР Cup вышла в полуфинал соревнований.

После побед над Францией (2:1) и Австралией (3:0) в третьем туре группы "В" россияне в Сиднее встретили серьезное сопротивление итальянских соперников. В первом поединке матчевой встречи Роман Сафиуллин не справился с Янником Синнером - 6:7 (6:8), 3:6. Затем лидер нашей команды Даниил Медведев в тяжелейшем матче одолел Маттео Берреттини - 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Исход противостояния решался в парной комбинации. Здесь Медведев и Сафиуллин на супертайбрейке победили Берреттини и Синнера - 5:7, 6:4, 10:5.

В полуфинале седьмого января россияне сыграют с победителем группы "С". Здесь надо дождаться завершения матча Германия - Канада. Другая пару этой стадии уже известна - Испания и Польша.