Несколько членов сборной РФ по конькобежному спорту заразились коронавирусом перед ЧЕ

Сразу несколько человек в сборной России по конькобежному спорту сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Нидерланды, где пройдет чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Команда в полном составе помещена на карантин. Ее участие в соревнованиях остается под вопросом. Напомним, ранее было принято решение освободить от участия в турнире основной состав сборной.

"Для того, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине было принято решение, что в чемпионате Европы не примут участие Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев", - говорил старший тренер нашей сборной Дмитрий Дорофеев.

Чемпионат Европы пройдет в Херенвене с 7 по 9 января.