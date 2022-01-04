Новости

Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау 17:34
Пушков: Членство Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США 17:33
В центре Москвы дворники сбросили снег и лед на женщину с ребенком 17:05
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека 16:40
В Дании 18 человек умерли после заражения "омикроном" 16:24
Баскетболисты ЦСКА разгромили лидера Единой лиги, саратовский "Автодор" 16:16
В Италии изберут нового президента в январе 16:14
Более 60 женщин стали машинистами РЖД в 2021 году 16:00
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022 15:56
ВОЗ с ноября следит за новым штаммом COVID-19, обнаруженным во Франции 15:42
Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры 15:36
В Москве задержаны изготовители фальшивых справок о медотводах от вакцинации 15:35
В Воронеже 11 человек пострадали при наезде автобуса на ограждение 15:25
Минфин: Цена российской нефти выросла в 1,5 раза в декабре 15:20
Главы МИД НАТО обсудят требования России по евробезопасности 15:19
Утвержден список федеральных инновационных площадок в образовании на 2022 год 15:15
Украина ожидает самый низкий транзит газа за два года 15:10
Москва заняла первое место в мире по количеству каршеринговых машин 14:54
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за метели 14:28
Экипаж судна в Охотском море подал сигнал бедствия 14:26
Новый штамм коронавируса обнаружен у 12 человек в Марселе 14:17
Актер из шоу Кевина Смита Роберт Брюс найден мертвым на складе 14:12
Джокович выступит на Australian Open 14:07
В Подмосковье задержаны производители смертельно опасного алкоголя 14:00
Россияне досрочно обыграли Австралию в ATP Cup 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 16:16
Рубрика: Спорт

Баскетболисты ЦСКА разгромили лидера Единой лиги, саратовский "Автодор"

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости

В Единой лиге после новогодней паузы возобновился регулярный чемпионат 2021/2022. В первом матче после перерыва ЦСКА на своем паркете крупно обыграл лидера сезона, саратовский "Автодор" - 92:65 (23:17, 29:19, 26:15, 14:14).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Хезонья и Чери стали лучшими игроками декабря в баскетбольной Единой лиге

"Автодор" - одна из сенсаций нынешней "регулярки". Саратовцы справились с такими командами, как казанский УНИКС и питерский "Зенит". Но вот ЦСКА им оказался не по зубам. Впрочем, армейцам отступать было некуда: дела не лучшим образом идут и в Единой лиге, и в Евролиге. А тут команда Димитриса Итудиса из-за отмены матча с "Олимпиакосом" получила дополнительные дни для подготовки к "Автодору". И в итоге, выдала очень солидный баскетбол.

ЦСКА с первых минут взял игру под свой контроль, превзойдя соперника по большинству ключевых параметров: подавил на подборе (37-24), был лучше в реализации трехоочковых (41% против 28) и бросков со средней дистанции (66% против 51).

У ЦСКА очки набрали все баскетболисты, выходившие на поле, а самым результативным стал Торнике Шенгелия с 18 баллами.

Благодаря победе армейцы сравнялись с "Автодором" по соотношению побед и поражений - 8-2, а по дополнительным показателям опередили саратовцев и вышли на первое место. Казанский УНИКС имеющий такой же баланс побед и поражений, идет вторым, "Автодор" замыкает топ-3.

Сегодня состоится еще один матч, в котором питерский "Зенит" сыграет в гостях против пермской "Пармы".

Спорт Баскетбол