Баскетболисты ЦСКА разгромили лидера Единой лиги, саратовский "Автодор"

В Единой лиге после новогодней паузы возобновился регулярный чемпионат 2021/2022. В первом матче после перерыва ЦСКА на своем паркете крупно обыграл лидера сезона, саратовский "Автодор" - 92:65 (23:17, 29:19, 26:15, 14:14).

"Автодор" - одна из сенсаций нынешней "регулярки". Саратовцы справились с такими командами, как казанский УНИКС и питерский "Зенит". Но вот ЦСКА им оказался не по зубам. Впрочем, армейцам отступать было некуда: дела не лучшим образом идут и в Единой лиге, и в Евролиге. А тут команда Димитриса Итудиса из-за отмены матча с "Олимпиакосом" получила дополнительные дни для подготовки к "Автодору". И в итоге, выдала очень солидный баскетбол.

ЦСКА с первых минут взял игру под свой контроль, превзойдя соперника по большинству ключевых параметров: подавил на подборе (37-24), был лучше в реализации трехоочковых (41% против 28) и бросков со средней дистанции (66% против 51).

У ЦСКА очки набрали все баскетболисты, выходившие на поле, а самым результативным стал Торнике Шенгелия с 18 баллами.

Благодаря победе армейцы сравнялись с "Автодором" по соотношению побед и поражений - 8-2, а по дополнительным показателям опередили саратовцев и вышли на первое место. Казанский УНИКС имеющий такой же баланс побед и поражений, идет вторым, "Автодор" замыкает топ-3.

Сегодня состоится еще один матч, в котором питерский "Зенит" сыграет в гостях против пермской "Пармы".