Спицов стал вторым на финальном этапе "Тур де Ски"

Новости

Мишустин выделил 500 млн рублей на развитие школьного туризма 19:07
Lenovo представила новые ноутбуки на CES 2022 19:01
Мурашко пригласил астраханского юношу на футбольный матч "Спартака" 19:00
Роспотребнадзор: В России пока нет нового штамма из Франции 18:47
Экс-главу Коми отказались выпустить на свободу 18:36
Метеоролог предупредил россиян о надвигающемся "погодном цунами" 18:28
Королевская чета Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок 18:27
В Совфеде сравнили США с рассыпающимся карточным домиком 17:54
ОПЕК в феврале увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки 17:51
Виновные в гибели людей продавцы контрафактного спирта отправлены в СИЗО 17:49
В Москве образовались очереди из отдыхающих 17:48
Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау 17:34
Пушков: Членство Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США 17:33
В центре Москвы дворники сбросили снег и лед на женщину с ребенком 17:05
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека 16:40
В Дании 18 человек умерли после заражения "омикроном" 16:24
Баскетболисты ЦСКА разгромили лидера Единой лиги, саратовский "Автодор" 16:16
В Италии изберут нового президента в январе 16:14
Более 60 женщин стали машинистами РЖД в 2021 году 16:00
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022 15:56
ВОЗ с ноября следит за новым штаммом COVID-19, обнаруженным во Франции 15:42
Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры 15:36
В Москве задержаны изготовители фальшивых справок о медотводах от вакцинации 15:35
В Воронеже 11 человек пострадали при наезде автобуса на ограждение 15:25
Минфин: Цена российской нефти выросла в 1,5 раза в декабре 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 18:27
Рубрика: Спорт

Спицов стал вторым на финальном этапе "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Денис Спицов финишировал вторым на последнем этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", на котором участники поднимались по горнолыжному спуску в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первое место у норвежца Шюра Рете.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Наталья Непряева о своей победе на "Тур де Ски": Войти в историю - это круто

Спицов перед последним этапом уступал лидеру общего зачета многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо 3 минуты и 54 секунды и шансов отыграть это отставание на 10 км масс-старта изначально не имел. А вот сместить с третьего места в итоговом протоколе финна Иво Нисканена, которому уступал минуту с небольшим, мог. В результате Денису не хватило всего семи секунд, чтобы подняться на пьедестал.

Самые реальные шансы догнать Клебо имел занимавший второе место Александр Большунов, отстававший перед стартом от норвежца на две минуты. Но гонка у Большунова не задалась. К финишу он пришел седьмым, пропустив вперед даже Клебо. Однако второе место в общем зачете Большунов сохранил.

Кроме Большунова и Спицова в топ-10 общего зачета "Тур де Ски" попал также Иван Якимушкин - шестое место.

Спорт Виды спорта Зимний спорт