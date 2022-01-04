Спицов стал вторым на финальном этапе "Тур де Ски"

Денис Спицов финишировал вторым на последнем этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", на котором участники поднимались по горнолыжному спуску в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первое место у норвежца Шюра Рете.

Спицов перед последним этапом уступал лидеру общего зачета многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо 3 минуты и 54 секунды и шансов отыграть это отставание на 10 км масс-старта изначально не имел. А вот сместить с третьего места в итоговом протоколе финна Иво Нисканена, которому уступал минуту с небольшим, мог. В результате Денису не хватило всего семи секунд, чтобы подняться на пьедестал.

Самые реальные шансы догнать Клебо имел занимавший второе место Александр Большунов, отстававший перед стартом от норвежца на две минуты. Но гонка у Большунова не задалась. К финишу он пришел седьмым, пропустив вперед даже Клебо. Однако второе место в общем зачете Большунов сохранил.

Кроме Большунова и Спицова в топ-10 общего зачета "Тур де Ски" попал также Иван Якимушкин - шестое место.