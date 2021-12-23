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23.12.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Мишина - Галлямов набрали за прокат 83,74 балла, обогнав чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (82,84), с которыми тренируются в одной группе - у Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Отметим, что обе пары превысили действующее мировое достижение (82,34), которое на победном ЧЕ-2020 установили как раз Бойкова - Козловский. Однако на национальных первенствах рекорды не засчитываются официально.

Третье место по итогам короткой программы занимают призеры командного олимпийского турнира, призеры чемпионата мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов (78,68).

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