Баскетболистки УГМК не знают поражений в Премьер-лиге и Евролиге

Клубы российской женской баскетбольной Премьер-лиги, за исключением участников финала Кубка страны сыктывкарской "Ники" и курского "Динамо", ушли на короткие новогодние каникулы. По итогам первого круга лидирует УГМК (Екатеринбург), не потерпевший ни одного поражения в 11 матчах.

Календарь Премьер-лиги, игры которой возобновятся уже 5 января будущего года, в Российской федерации баскетбола (РФБ), под чьей эгидой и проводится турнир, был составлен очень грамотно. Под занавес первого круга - матч между действующим чемпионом екатеринбургским УГМК и обладателем "серебра" курским "Динамо". Вполне закономерно, что соперники подошли к этой встрече без поражений. Но борьбы в Курске не получилось. Хозяйки уступили с разницей в 35 (!) очков - 53:88.

Уже по итогам стартовой четверти уралочки имели колоссальное преимущество "плюс 20" - 32:12. И если следующая десятиминутка прошла в более-менее равной борьбе (25:21), то в третьем отрезке матча УГМК снова доминировал - 22:8. Вот почему концовка, по сути, превратилась в формальность.

У победительниц самыми результативными были игрок сборной Боснии и при этом уроженка Багамских Островов Джонквел Джонс (21 очко), бельгийка Эмма Меессеман (19), американка с венгерским паспортом Элли Куигли (17) и центровая нашей национальной команды Мария Вадеева (11). В курском "Динамо" зарубежные баскетболистки оказались в тени россиянок Юлии Козик и Анны Буровой, набравших по 11 очков.

Столичный МБА, который принципиально опирается исключительно на доморощенных исполнительниц, соответствует своему статусу бронзового призера чемпионата России-2020/21 (это пока наивысший успех в истории клуба). В декабре москвички в принципиальной встрече дома переиграли "Надежду" (76:63). Напомним, именно МБА заменил весной на пьедестале оренбурженок, бравших до этого медали в течение 11 лет подряд.

Четвертая по рангу перед началом чемпионата и финалист нынешнего розыгрыша Кубка России сыктывкарская "Ника" под началом бывшего главного тренера сборной страны Александра Васина в этом месяце испытала проблемы из-за травмы своего лидера Раисы Мусиной. Команда из столицы Республики Коми разгромно уступила УГМК (65:108), также на своей площадке не справилась с курским "Динамо" (60:67), и с большим трудом на выезде смогла победить скромный по составу ростовский "Пересвет" (84:82).

Необходимое примечание к приводимому ниже положению участников в таблице. Курское "Динамо" и "Пересвет" провели на игру больше остальных клубов, так как в самом начале чемпионата по взаимной договоренности дважды подряд встретились на паркете "бело-голубых". По итогам двухкругового турнира "регулярки" в плей-офф выйдут восемь сильнейших участников. Борьба за место в итоговом топ-8 сейчас обострилась за счет прогресса безнадежного прежде аутсайдера столичного "Динамо", а также благодаря достойному выступлению "Самары", в прошлом сезоне игравшей дивизионом ниже (в Суперлиге 1).

Наши ведущие клубы параллельно ведут борьбу и в континентальных кубковых соревнованиях. УГМК в своей группе Евролиги выиграл все 10 матчей. Таким образом, у екатеринбурженок суммарно (с учетом Премьер-лиги) - 21 подряд победа со старта сезона. В этой же восьмерке МБА пока вне зоны попадания в плей-офф (2 победы - 8 поражений). Курское "Динамо" сражается в другой группе, пока показатель 6-4 и хорошие шансы на выход в четвертьфинал. Во втором по значимости Кубке Европы оренбургская "Надежда" преодолела барьер первого раунда плей-офф, выиграв по сумме двух встреч у словацкого "Ружомберока". Также в 1/8 финала выступит и "Ника", оба раза победившая французский "Рош Вандея".

Положение команд в Премьер-лиге

1. УГМК (Екатеринбург) - 11 побед - 0 поражений;

2. Динамо (Курск) - 11-1;

3. МБА (Москва) - 8-3;

4. "Ника" (Сыктывкар) - 7-4;

5. "Динамо" (Новосибирская обл.) - 6-5;

6. "Надежда" (Оренбургская обл.) - 5-6;

7. "Спарта энд К" (Видное) - 5-6;

8. "Енисей" (Красноярский край) - 5-6;

9. "Динамо" (Москва) - 4-7;

10. БК "Самара" - 4-7;

11. "Пересвет" (Ростов-на-Дону) - 1-11;

12. "Спартак" (Ногинск) - 0-11.

Где будем смотреть

25 декабря, суббота

"Матч! Страна"

16.55. "Динамо" (Курск) - "Ника" (Сыктывкар). Финал Кубка России. Прямая трансляция.