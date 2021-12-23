УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти

Казанский УНИКС в матче баскетбольной Евролиги уступил на выезде "Барселоне" в овертайме - 109:111. В четвертой четверти казанцы выигрывали с разницей в 20 очков, но упустили победу.

Первая десятиминутка прошла в равной борьбе, однако российский клуб сумел ее выиграть с разницей в одно очко. Вторая четверть прошла при ощутимом перевесе гостей, которые сумели к большому перерыву довести преимущество до девяти очков.

Российский клуб уверенно вел игру, добавив в третьей десятиминутке еще 8 очков к своему преимуществу. А в заключительной четверти перевес дошел до +20.

В этот момент казанцы, по всей видимости, уверовали в победу. Но каталонцы ринулись отыгрываться и сумели перевести игру в овертайм, где в итоге вырвали победу - 111:109.

В составе победителей неудержим был Никола Миротич, набравший 28 очков. У гостей 27 очков на счету Лоренцо Брауна.