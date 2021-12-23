Новости

Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня 04:57
Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 08:28
Рубрика: Спорт

УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти

Текст: Максим Домчев

Казанский УНИКС в матче баскетбольной Евролиги уступил на выезде "Барселоне" в овертайме - 109:111. В четвертой четверти казанцы выигрывали с разницей в 20 очков, но упустили победу.

Фото: https://worldtour.fiba3x3.com/
"Гагарин" взлетел до второго места на "Мировом туре" по баскетболу 3х3

Первая десятиминутка прошла в равной борьбе, однако российский клуб сумел ее выиграть с разницей в одно очко. Вторая четверть прошла при ощутимом перевесе гостей, которые сумели к большому перерыву довести преимущество до девяти очков.

Российский клуб уверенно вел игру, добавив в третьей десятиминутке еще 8 очков к своему преимуществу. А в заключительной четверти перевес дошел до +20.

В этот момент казанцы, по всей видимости, уверовали в победу. Но каталонцы ринулись отыгрываться и сумели перевести игру в овертайм, где в итоге вырвали победу - 111:109.

В составе победителей неудержим был Никола Миротич, набравший 28 очков. У гостей 27 очков на счету Лоренцо Брауна.

Спорт Баскетбол