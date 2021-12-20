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20.12.2021 21:16
Рубрика: Спорт

"Гагарин" взлетел до второго места на "Мировом туре" по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Мастера дебютировавшей в программе летних Игр в Токио (Япония) новой олимпийской дисциплины баскетбол 3х3 из подмосковного БК "Гагарин" добились небывалых для России высот в клубном "Мировом туре" - они заняли второе место на финальном этапе престижной серии в Джидде (Саудовская Аравия).
Фото: https://worldtour.fiba3x3.com/ Фото: https://worldtour.fiba3x3.com/
Фото: https://worldtour.fiba3x3.com/

Финальному этапу в 2021 году предшествовали соревнования категории "Мастерс" в Дохе (Катар), Лозанне (Швейцария), Дебрецене (Венгрия), Монреале (Канада), Праге (Чехия), Абу-Даби (ОАЭ), Мехико (Мексика); а также турниры второй по значимости серии "Челленджер" в Липике (Хорватия), Пуатье и Сержи-Понтуаз (Франция), Гамбурге (Германия), Риге (Латвия) и Утрехте (Нидерланды).

Фото: Пресс-служба РФБ
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Во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде на финальный этап собрались команды, заработавшие наибольшее количество зачетных очков в "Мировом туре" 2021. На предварительном этапе эти 12 клубов были разделены на четыре тройки. Наш "Гагарин" в группе "С" уступил сербскому "Лиману" (10:19), зато взял верх (20:15) над литовским БК "Шакяй" из одноименного маленького городка, расположенного в 65 километрах от баскетбольной Мекки прибалтийской республики Каунаса.

Казалось, что барьер четвертьфинала нашей команде будет пройти почти нереально. Ведь "Гагарину" противостояла латвийская "Рига", в состав которой входят олимпийские чемпионы Токио Карлис Ласманис, Эдгарс Круминьш, Агнис Чаварс и Наурис Миезис. Однако и в российском клубе есть свои герои Токио - серебряные призеры Игр Станислав Шаров, Александр Зуев, Кирилл Писклов плюс достаточно опытный Дмитрий Чебуркин, в Японии не выступавший.

Результат четвертьфинала - 21:19 в пользу "Гагарина"! Девятью набранными очками отличился Писклов, у соперников самым результативным стал Ласманис (10). Кстати, Писклов по ходу встречи реализовал все три дальних броска, которые в баскетболе 3х3, в отличие от классического варианта игры 5х5, оцениваются не тремя, а двумя баллами (попадания со средней и ближней дистанции по одному очку).

Фото: vtbleague
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Далее в полуфинале "Гагарин" взял верх над столичным клубом из Нидерландов "Амстердамом" - 21:17. Здесь снова много проблем обороне соперника принес все тот же Писклов - три дальних попадания, но уже при двух промахах.

В решающем матче сошлись соперники по групповому раунду - наш "Гагарин" и сербский "Лиман". В составе оппонента - два бронзовых призера Олимпиады: Александар Ратков и Михайло Васич. Увы, сербов снова победить не удалось - 14:21. Тем не менее, "серебряный" успех "Гагарина" можно расценивать как исторический. В клубных турнирах такого серьезного уровня это высшее достижение для россиян.

Статистика

Финальный этап мужского клубного "Мирового тура" по баскетболу 3х3

Четвертьфинал. "Гагарин" (Россия) - "Рига" (Латвия) - 21:19. "Амстердам" (Нидерланды) - "Сан-Хуан" (Пуэрто-Рико) - 20:18. "Антверпен" (Бельгия) - "Уб" (Сербия) - 19:16. "Лиман" (Сербия) - "Лозанна" (Швейцария) - 21:10.

Полуфинал. "Гагарин" - "Амстердам" - 21:17. "Лиман" - "Антверпен" - 17:15.

Финал. "Лиман" - "Гагарин" - 21:14.

Итоговая классификация. 1. "Лиман" (Сербия). 2. "Гагарин" (Россия). 3. "Амстердам" (Нидерланды). 4. "Антверпен" (Бельгия). 5. "Рига" (Латвия). 6. "Уб" (Сербия). 7. "Сан-Хуан" (Пуэрто-Рико). 8. "Лозанна" (Швейцария). 9. "Шакяй" (Литва). 10. "Джидда" (Саудовская Аравия). 11. "Принстон" (США). 12. "Грац" (Австрия).

Спорт Баскетбол