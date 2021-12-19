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19.12.2021 16:32
Рубрика: Спорт

В баскетбольной Единой лиге прошли матчи-триллеры с овертаймами

Текст: Илья Трисвятский
Сразу в двух матчах чемпионата Единой лиги соперникам для определения сильнейшего пришлось играть дополнительное время. "Нижний Новгород" победил краснодарский "Локомотив-Кубань" в двух овертаймах - 108:104. "Парма" у себя в Перми смогла одолеть казахстанскую "Астану" только в третьей (!) добавленной пятиминутке - 108:101.
Входящие в группу лидеров нижегородцы и "Локомотив-Кубань" сражались друг с другом 50 минут чистого времени. Фото: <a href="https://www.flickr.com/photos/vtbleague/albums/72177720295360905" rel="nofollow" target="_blank">VTB League</a> Входящие в группу лидеров нижегородцы и "Локомотив-Кубань" сражались друг с другом 50 минут чистого времени. Фото: <a href="https://www.flickr.com/photos/vtbleague/albums/72177720295360905" rel="nofollow" target="_blank">VTB League</a>
Входящие в группу лидеров нижегородцы и "Локомотив-Кубань" сражались друг с другом 50 минут чистого времени. Фото: VTB League

Встреча в Нижнем Новгороде хоть и была чуть короче, но значительно важнее матча в Перми. Все-таки на берегах Волги сражались клубы из лидирующей группы. Для кубанцев это была первая игра после отставки теперь уже экс-главного тренера Евгения Пашутина. Кадровое решение руководством клуба принималось после гостевого поражения в рамках Еврокубка от немецкого "Гамбурга". Ранее в двух матчах "Локо" побеждал, отыгрывая по ходу встреч значительное отставание. В целом, общее состояние команды выглядело неубедительным, что и потребовало некоей встряски.

Фото: Пресс-служба РФБ
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Пока обязанности "рулевого" южан исполняет сербский специалист Бранко Максимович, входивший в тренерский штаб Пашутина с февраля этого года. Игра в Нижнем Новгороде стала дебютом серба в Единой лиге в качестве основного наставника.

Матч БК "НН" - "Локо" проходил в напряженной борьбе. Беспристрастная статистика зафиксировала 17 смен лидера по ходу встречи, 19 раз на табло горели цифры равного счета. Максимальный отрыв одного из соперников составил десять очков. "Локомотив-Кубань" после точных штрафных в исполнении двукратного чемпиона НБА американца Куинна Кука в начале заключительной четверти основного времени лидировал 68:58.

Однако нижегородцы, опирающиеся в основном на россиян - игроков и кандидатов в нашу сборную, а не на легионеров, благодаря попаданиям Александра Ганькевича, Ильи Платонова и Михаила Кулагина за шесть с половиной минут до сирены сократили свое отставание до минимума - 69:70. Гостям удалось оторваться снова, на шесть очков, но волжане после трех подряд забитых штрафных латвийцем Роландсом Фрейманисом даже вышли вперед. В нервной концовке 40-я минута прошла вообще без точных бросков кого- либо из игроков - 82:82, и назначение дополнительной пятиминутки.

Дальше события развивались с калейдоскопической быстротой. Первый овертайм - 9:9 (общий счет 91:91). За минуту до завершения следующего короткого периода недавний 32-летний дебютант сборной России Сергей Торопов точно бьет штрафные и выводит нижегородцев вперед - 103:102. Дальше баскетболисты "Локо" делают ставку на дальние броски, а Фрейманис заставляет соперников фолить на себе и набирает очки за счет штрафных. Волжане берут верх, и теперь у соперников по матчу-триллеру одинаковые турнирные показатели - по пять побед и четыре поражения. А суммарные 212 очков - рекорд результативности нынешнего сезона.

Лучшими бомбардирами у "Нижнего Новгорода" стали Роланд Фрейманис (24 очка, реализовано 15 из 17 штрафных) и Сергей Торопов (22). В составе краснодарцев отличились Эрик Макколлум (25) и Джонатан Мотли (19), покинувший площадку досрочно за пять фолов. Интересно, что из-за перебора персональных замечаний у "Локо" не доиграл не только Мотли, но еще и Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк и Захар Ведищев. В рядах хозяев по пять фолов получили Максим Личутин, Илья Платонов, Иван Стребков и Михал Кулагин.

Фото: vtbleague
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Президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев остался недоволен работой бригады арбитров: "Считаю, мы заслуживали победы. К сожалению, уровень судейства не соответствовал уровню команд. Хватало странных решений. Одни и те же эпизоды на разных сторонах площадки трактовались по-разному. Считаю, специалистам Единой лиги ВТБ, ответственным за судейство, надо тщательно пересмотреть данный матч и сделать соответствующие выводы".

Комментарии

Зоран Лукич, главный тренер БК "Нижний Новгород":

- В крайне непростые для нас времена парни смогли найти достаточно энергии и характера, чтобы выиграть этот матч. С точки зрения индивидуальных качеств "Локомотив-Кубань", возможно, даже более качественная команда, чем наш предыдущий соперник по Лиге чемпионов ФИБА испанская "Уникаха", но мы успели воспользоваться своим шансом. Выдержали два овертайма! Правда, баскетбол был некрасивый. Обе команды не в лучшем своем состоянии, но победитель должен быть, и это - мы! Очень доволен отношением своих ребят к делу.

Бранко Максимович, и.о. главного тренера "Локомотива-Кубани":

- Как команда мы не можем гордиться проделанной работой. По горячим следам, даже без детального анализа: при такой игре результат мог бы быть другим. К сожалению, не получилось сохранить на площадке нашего лидера Джонатана Мотли. Остановить его у соперников не получалось. Но при этом он нагружался фолами, мы вынуждены были перестраивать нашу игру, пытаться оперативно адаптироваться к происходящему на площадке. Что ж, вся эта ситуация должна нас только закалить, сделать сильнее и объединить.

Результаты матчей тура за 18-19 декабря: БК "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 108:104 (2 овертайма), "Енисей" (Красноярск) - "Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь) - 86:79, "Парма" (Пермский край) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 108:101 (3 овертайма).

В чемпионате лидируют: УНИКС (Казань) - 8 побед / 1 поражение, "Автодор" (Саратов) - 7/1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6/1, ЦСКА - 5/2, "Локомотив-Кубань" (Краснодар), БК "Нижний Новгород" - по 4/3.

Где будем смотреть

20 декабря, понедельник

"Матч! Страна"

20.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

21.00. "Зелена-Гура" (Польша) - ЦСКА. Прямая трансляция.

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