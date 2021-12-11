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Рубрика: Спорт

Баскетболисты "Локо" отыгрались в Перми с "минус 20"

Текст: Илья Трисвятский
В чемпионате Единой лиги краснодарский "Локомотив-Кубань" в Перми взял верх над местной "Пармой" - 90:85. Причем по ходу встречи гости уступали до 20 очков! Саратовский "Автодор" одержал шестую победу кряду, выиграв у польской "Зелены-Гуры" - 81:74.
Фото: vtbleague Фото: vtbleague
Фото: vtbleague

Кубанцы становятся суперспециалистами по ликвидации значительного очкового дефицита в предельно сжатые сроки. Напомним, что на этой неделе "Локо" в рамках Еврокубка принимал итальянский "Тренто" и за семь минут до сирены об окончании основного времени уступал оппоненту 13 очков. И все же матч завершился победой хозяев.

Фото: Дарья Митрофанова (БК Автодор)
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Нечто похожее произошло в субботу на площадке пермского дворца спорта "Молот". "Парма" начала очень задорно - 17:2 к седьмой минуте. Во второй четверти, после попадания литовского легионера Адаса Юшкявичюса, преимущество хозяев выросло до солидной цифры 20 очков (37:17).

Краснодарцам удалось сократить отставание, но все равно перевес "Пармы" к 34-й минуте благодаря точному дальнему броску все того же Юшкявичюса оставался двузначным - 78:68. И вот здесь начался спасительный рывок краснодарцев. Стартовал он с ответной "трехи" в исполнении Стэнтона Кидда. Затем отличился Эрик Макколлум, центровой "Пармы" Артем Параховский реализовал один штрафной из двух, а Макколлум дважды подряд оказался метким из-за дуги, сравняв счет - 79:79 за 3.39 до сирены.

Макколлум продолжал делать "подвиг по расписанию". Снова трехочковое попадание, и гости уже впереди - 82:81. Главный тренер "Пармы" (и сборной Литвы по совместительству) Казис Максвитис взял тайм-аут, но было уже тщетно. "Локомотив" набрал скорость курьерского поезда и никаких остановок по требованию совершать не собирался. Правда, интрига в этой интересной встрече держалась до последней минуты. За 0:19 до окончания последней четверти при счете 88:85 в пользу южан Кидд хладнокровно реализовал оба штрафных, поставив точку в субботнем споре двух ярких команд.

Двузначной результативностью в составе победителей отличились Эрик Макколлум (26 очков, в том числе 5 дальних попаданий), Джонатан Мотли (20), Стэнтон Кидд (18) и Грег Уиттингтон (11). В рядах пермяков лучшими бомбардирами стали Адас Юшкявичюс (22) и Артем Параховский (19).

- Это был тяжелый матч, но мы другого и не ждали. Играть в Единой лиге ВТБ на выезде всегда непросто, - сказал герой встречи защитник "Локомотива-Кубани" Эрик Макколлум. - Мы начали непозволительно медленно, не могли попасть в кольцо. Отсюда и такая большая отрицательная разница в счете в середине игры. Но мы команда, которая верит в тренера, а все парни доверяют друг другу. Знали, что если продолжим бороться, будем плотно действовать в защите, то сможем получить шанс на победу. И мы сделали это - показали характер, оставили на площадке свое сердце. Это заслуженный выигрыш! Теперь важно быстро подготовиться к следующей встрече.

Фото: iStock
В игре грандов баскетбольной Единой лиги ЦСКА одолел краснодарцев

Недавний дебютант сборной России кубанец Владислав Емченко приоткрыл небольшой секрет: "В перерыве в раздевалке состоялся мужской разговор. Мотивационная речь тренерского штаба подействовала, команда включилась: заработала оборона, пошло оказывать давление на соперника, не позволяли пермякам совершать легкие броски".

Вот результаты других матчей очередного тура: "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - "Енисей" (Красноярск) - 80:87 (ОТ), "Автодор" (Саратов) - "Зелена-Гура" (Польша) - 81:74.

Волжане одержали шестую победу подряд и возглавили турнирную таблицу. Напомним, македонский наставник "Автодора" Эмиль Райкович голосованием болельщиков был признан лучшим тренером осеннего отрезка в Единой лиге.

Положение лидеров: "Автодор" - 7 побед - 1 поражение, УНИКС (Казань) - 7-1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-1, ЦСКА - 5-2, "Локомотив-Кубань" - 5-3.

Где будем смотреть

12 декабря, воскресенье

"ТВ Старт"

15.00. УНИКС (Казань) - "Калев" (Таллин, Эстония). Прямая трансляция.

"Матч! Страна", "Матч! Игра", "ТВ Старт"

17.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

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