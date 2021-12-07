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07.12.2021 13:58
Рубрика: Спорт

В баскетбольной Единой лиге назвали символическую сборную осени

Текст: Илья Трисвятский
В интернациональной Единой лиге с участием восьми российских и четырех зарубежных названа символическая сборная первого осеннего отрезка регулярного чемпионата. Она была определена с помощью голосования болельщиков.
Защитник БК "Нижний Новгород" и сборной России Иван Стребков (№ 19) по праву вошел в символическую сборную Единой лиги за весь осенний отрезок. Фото: Дарья Митрофанова (БК Автодор) Защитник БК "Нижний Новгород" и сборной России Иван Стребков (№ 19) по праву вошел в символическую сборную Единой лиги за весь осенний отрезок. Фото: Дарья Митрофанова (БК Автодор)
Защитник БК "Нижний Новгород" и сборной России Иван Стребков (№ 19) по праву вошел в символическую сборную Единой лиги за весь осенний отрезок. Фото: Дарья Митрофанова (БК Автодор)

Вот как выглядит идеальная команда Единой лиги ВТБ за сентябрь-ноябрь: разыгрывающий Лоренцо Браун ("Локомотив-Кубань", Краснодар; США), атакующий защитник Иван Стребков, легкий форвард Антон Астапкович (оба - БК "Нижний Новгород), тяжелый форвард Торнике Шенгелия (ЦСКА; Грузия), центровой Джоэл Боломбой (ЦСКА), главный тренер Эмиль Райкович ("Автодор", Саратов; Македония).

Фото: iStock
В игре грандов баскетбольной Единой лиги ЦСКА одолел краснодарцев

Весьма показательно, что в топ-5 осени вошли два баскетболиста из нового состава сборной России, успешно сыгравшей в Санкт-Петербурге два стартовых матча квалификации ЧМ-2023 против Италии и Исландии, - Астапкович и Стребков.

Признание лучшим тренером Райковича абсолютно заслуженное. Ранее работавший с казахстанской "Астаной" македонский наставник после прихода в "Автодор" заметно преобразил саратовскую команду и сделал ее главным открытием первой части регулярного чемпионата. Волжане сенсационно идут на втором месте в турнирной таблице.

Первые декабрьские игры возобновившегося после паузы на матчи сборных чемпионата Единой лиги принесли такие результаты: "Локомотив-Кубань" - ЦСКА - 69:88, "Автодор" - "Нижний Новгород" - 100:94, "Калев" (Таллин, Эстония) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 85:67, "Цмоки-Минск" (Беларусь) - УНИКС (Казань) - 72:92, "Парма" (Пермский край) - "Зелена-Гура" (Польша) - 83:72, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 89:66.

Положение лидеров сейчас следующее: УНИКС - 7 побед - 1 поражение, "Автодор" - 6-1, "Зенит" СПб - 5-1, ЦСКА - 5-2, "Локо", БК "НН" - по 4-3. В зоне попадания в плей-офф также находятся "Парма" (3-3) и "Калев" (3-5). В нижней четверке "Астана" (2-4), "Енисей" (1-5), "Зелена-Гура" и "Цмоки" (по 1-7).

Оперативно определена символическая пятерка прошедшего тура: Алексей Швед (ЦСКА), Кенни Чери ("Автодор"; Канада), Матеуш Понитка ("Зенит" СПб; Польша), Джаррелл Брэнтли (УНИКС; США) и Марекс Мейерис ("Парма"; Латвия).

Лига отдельно поздравила форварда ЦСКА Никиту Курбанова с его появлением на первом месте по числу проведенных матчей в истории турнира - 295. Ранее этот список возглавлял Виталий Фридзон.

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