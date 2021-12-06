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06.12.2021 05:00
Рубрика: Спорт

В игре грандов баскетбольной Единой лиги ЦСКА одолел краснодарцев

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8627)
После паузы, связанной с выступлением национальных сборных в квалификации к чемпионату мира-2023, вчера возобновились матчи регулярного сезона Единой лиги. В центральной игре тура ЦСКА в Краснодаре победил местный "Локомотив-Кубань" - 88:69.

Хозяева подошли к этой встрече в ранге лидеров группы второго по значимости континентального Еврокубка. С учетом встреч еще и в рамках Единой лиги статистика впечатляла - шесть побед в семи играх. Столичные армейцы после серии из пяти поражений в официальных матчах, пришедшейся на конец октября - начало ноября, благополучно вышли из "черной" полосы тремя подряд победами в Евролиге.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В воскресенье за "Локо" в Единой лиге дебютировал двукратный (2018, 2020) чемпион НБА, американский разыгрывающий Куинн Кук. Он вступил в игру со скамейки запасных в первой четверти и сразу отличился и результативными передачами, и набранными очками.

Однако ход встречи складывался не в пользу "Локо". Гости, набравшие ход после встряски из серии поражений, в итоге сумели выиграть по отдельности все четыре десятиминутных периода матча. Правда, итоговый разрыв в счете ("плюс 19") все же несколько обманчив, так как главный тренер хозяев Евгений Пашутин, уже поняв, что поражения не избежать, в концовке дал поиграть молодежи из числа воспитанников клуба.

Самыми результативными у победителей стали Алексей Швед (17 очков, в том числе пять дальних попаданий) и датчанин Габриэль Иффе Лундберг (13). В составе кубанцев лучшими бомбардирами стали американцы Джонатан Мотли (20) и Эрик Макколлум (17).

- Мы играли против соперника, который может забивать, так говорят цифры, они лидировали в нападении, но у них были проблемы в обороне, много пропускали, - сказал после матча наставник ЦСКА Димитрис Итудис. - Мы изменили нашу защиту всего через два дня после игры с "Панатинаикосом", это была еще одна корректировка, которую сделала команда, ротация и способы обороны были другими. Для пользы дела мы меняли цвета как хамелеон.

В другом матче игрового дня саратовский "Автодор" дома в волжском дерби победил БК "Нижний Новгород" (100:94).

Где будем смотреть

6 декабря, понедельник "Матч! Страна"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

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