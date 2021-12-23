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23.12.2021 13:36
Рубрика: Спорт

Баскетболист "Локо" Макколлум стал вторым снайпером в истории Еврокубка

Текст: Илья Трисвятский
Игрок "Локомотива-Кубани" Эррик Макколлум, набравший 22 декабря 33 очка в победном домашнем матче краснодарцев с сербским "Партизаном" (101:94) в рамках восьмого тура Еврокубка, стал вторым бомбардиром в истории этого континентального клубного турнира, уступающего по значимости только Евролиге.
Фото: Scanpix Baltics/ Reuters Фото: Scanpix Baltics/ Reuters
Фото: Scanpix Baltics/ Reuters

Американец Макколлум благодаря рекорду личной результативности в турнире опередил в списке лучших бомбардиров Еврокубка за всю историю (ведется с 2002 года после объединения Кубка Сапорты и Кубка Корача) соотечественника Джамара Смита - 1404 очка против 1396. Эррик Макколлум до прихода в "Локомотив-Кубань" (перед началом этого сезона) ранее в Еврокубке выступал за "Паниониос" (Афины, Греция), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) и наш казанский УНИКС. Что касается Смита, то он пополнял свой бомбардирский счет в "Бамберге" (Германия), "Лиможе" (Франция), "Уникахе" (Малага, Испания) и на протяжении четырех последних сезонов - опять же в УНИКСе. Но теперь Джамар в турецком "Бахчешехире", который задействован в четвертом по рангу Кубке ФИБА-Европа.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
ЦСКА сыграет в Мадриде с одним из лидеров регулярного чемпионата Евролиги

А возглавляет список лучших снайперов Еврокубка черногорец Боян Дубльевич. Он уже семь лет защищает цвета испанской "Валенсии", ранее играл на родине в рядах "Будучности" из Подгорицы (2010/11, 2011/12). В активе черногорца 1492 очка, то есть на 88 больше, чем у Макколлума.

Средняя результативность американского легионера "Локомотива-Кубани" в нынешнем розыгрыше - 22,8 очка за игру. У Дубльевича этот показатель значительно ниже - 7,8. Так что уже в этом сезоне Макколлум может выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров Еврокубка.

Кстати

Болельщики "Локомотива-Кубани" предлагают отметить 75-летие клуба установкой перед краснодарским "Баскет-Холлом" скульптуры, посвященной талисману команды, - Зубастику.

УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти

Поясним, что история баскетбольного клуба "Локомотив" Юге России ведется с 1946 года, когда в Минеральных Водах была создана команда мастеров. Летом 2003-го коллектив перебазировался в Ростов-на-Дону, а в 2009-м получил свою нынешнюю прописку - в Краснодаре.

За более чем десяток лет Зубастик стал одним из самых узнаваемых маскотов европейского баскетбола. Предложение болельщиков представляется руководству клуба оригинальным и интересным. В итоге идея будет реализована. Более того, уже успешно проведены переговоры с одним из ключевых партнеров, который с воодушевлением воспринял инициативу фанатов и поможет ПБК "Локомотив-Кубань" с ее воплощением. В ближайшее время будет проведен конкурс на создание скульптурной композиции, в будущем году ее установят перед "Баскет-Холлом".

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