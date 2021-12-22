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22.12.2021 21:17
Рубрика: Спорт

ЦСКА сыграет в Мадриде с одним из лидеров регулярного чемпионата Евролиги

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Московский ЦСКА сегодня должен провести очередной матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. В Мадриде подопечные Димитриса Итудиса встретятся с местным "Реалом".
В последнее время победы в Евролиге ЦСКА даются с трудом. Фото: Станислав Красильников / ТАСС В последнее время победы в Евролиге ЦСКА даются с трудом. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
В последнее время победы в Евролиге ЦСКА даются с трудом. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Хотя еще накануне игра была под большим вопросом. Все дело в том, что в "Реале" вспышка коронавируса. Положительный тест сдали уже шесть игроков. Плюс вирус обнаружен и у главного тренера команды Пабло Ласо. Тем не менее ЦСКА подтвердили вылет в Мадрид. Пока у испанцев есть восемь игроков и два юниора, необходимых для того, чтобы матч состоялся.

Фото: https://worldtour.fiba3x3.com/
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Как бы цинично не звучало, но ЦСКА нынешние проблемы "Реала" на руку. Мадридцы идут в регулярном чемпионате вторыми, потерпев лишь три поражения в 15 матчах (одно из них от казанского УНИКСа). При этом на своем паркете "королевский клуб" выиграл все восемь матчей в рамках Евролиги. Армейцы пока не столь хороши: у них десять побед и шесть поражений. При поверхностном взгляде может сложиться впечатление, что дела у ЦСКА в последнее время идут неплохо: в предыдущих шести матчах Евролиги москвичи проиграли лишь однажды. Но это не совсем так.

Соперники у подопечных Димитриса Итудиса были не самые серьезные, из нижней части турнирной таблицы. А встреча с действительно сильным оппонентом, коим сейчас является УНИКС, привела к тяжелейшему поражению 67:88. Из того, что в пользу ЦСКА перед сегодняшним матчем, это статистика личных встреч. Из последних семи очных матчей ЦСКА выиграл шесть. В том числе в марте этого года в Мадриде - 96:89.

Очевидно, что залогом успеха гостей сегодня станет нейтрализация центрового "Реала" Вальтера Тавареша, который нынче пребывает в отличной форме. Кабовердианец занимает второе место среди игроков Евролиги по рейтингу эффективности, первое по проценту попаданий двухочковых и по количеству блок-шотов. Впрочем, у ЦСКА тоже есть вполне себе качественные центровые: серб Никола Милутинов, Джоэл Боломбой, тяжелый форвард Йоханнес Фогтманн. Главное, чтобы они сыграли на уровне.

Сегодня же питерский "Зенит" примет у себя изральский "Маккаби". Главная проблема питерцев - кадровые потери. Именно этим наставник зенитовцев Хавьер Паскуаль объяснил недавнее поражение своей команды от саратовского "Автодора" в "регулярке" Единой лиги.

Мадридский "Реал" охватила вспышка коронавируса: положительный тест сдали шесть игроков и главный тренер. Но матч с ЦСКА должен состояться 

Добавим, что еще один наш клуб провел свой матч в Евролиге накануне. Казанский УНИКС гостил у лидера регулярного чемпионата, испанской "Барселоны". Результат этой встречи стал известен уже после подписания номера "РГ" в печать.

Напомним, как выглядел Топ-8 (зона плей-офф) перед 17-м туром регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" (Испания) - 14 побед - 2 поражения, "Реал" (Испания) - 13-3, "Олимпиакос" (Греция) - 11-5, УНИКС (Россия) - 10-6, "Милан" (Италия) - 10-6, "Зенит" (Россия) - 10-6, ЦСКА (Россия) - 10-6, "Анадолу" (Турция) - 8-8.

Где будем смотреть

23 декабря, четверг "Матч! Игра"

19.55. "Зенит" - "Маккаби". - Прямая трансляция.

22.45. "Реал" - ЦСКА. Прямая трансляция

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