"Локомотив-Кубань" обыграл "Партизан" и вышел в лидеры Еврокубка

В среду в восьмом туре баскетбольного Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" переиграл дома белградский "Партизан" - 101:94 (22:23, 23:19, 25:23, 31:29). Эта победа стала шестой для краснодарцев, которые теперь занимают первое место в группе "А" престижного турнира, опережая сербский клуб по дополнительным показателям. Лучшим игроком встречи стал защитник хозяев Эррик Макколум, набравший 33 очка.

Перед противостоянием с лидером Еврокубка в стане железнодорожников произошли кадровые потрясения: после разгрома от "Гамбурга" (82:100) в отставку был отправлен главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. Но и занявший его место в ранге "и. о." Бранко Максимович ситуацию оперативно исправить не сумел: во втором овертайме в матче Единой лиги с "Нижним Новгородом" - 104:108.

И вот теперь наставнику "Локо" кубанцев предстоит сдавать тяжелейший экзамен сопернику, которого возглавляет его земляк - легендарный Желько Обрадович. Нынешний 62-летний главный тренер "Партизана" является самым титулованным клубным тренером континента: под его руководством пять различных команд девять раз (!) выигрывали Евролигу.

Ну а спор коллективов, возглавляемых двумя сербскими тренерами, рассудит судейская бригада во главе с еще одной звездой - бескомпромиссным и не терпящим никаких пререканий по поводу своих решений арбитром из Италии Луиджи Ламоника.

Сильнейшую на данный момент защиту в Еврокубке хозяева сразу попробовали разрушить дальними бросками. Что, в принципе, получилось: серия точных попаданий в исполнении Ильницкого и Макколума позволила "Локо" уже к середине первой четверти умчаться вперед - 17:8. Однако после жесточайшего разноса, устроенного Оборадовичем своей команде, сербы стали действовать в обороне предельно собранно, а в атаке полетели броски с любых дистанций у Лидея и Гласа.

В результате "Партизан" не только довольно быстро ликвидировал отставание, но и на 16-й минуте сам повел в счете - 31:37. А тут еще и Ламоника выписал два подряд технических фола железнодорожникам (они удивлялись, почему судьи позволяют сопернику так агрессивно играть в защите), а их лидер Мотли трижды подряд не забил из-под щита.

Правда, и сами баскетболисты "Локо" при этом по-хорошему завелись (особенно Макколум и Мотли), что помогло им перед перерывом снова захватить инициативу - 45:42.

В третьей четверти продолжал солировать Макколум (22 очка к 26-й минуте) и Лидей и Глас у сербов (15 и 16 очков) - 64:62. И хотя "Локомотив-Кубань" постоянно вел в счете, оторваться на почтительное расстояние от сербов не получалось - 70:65, 41-я минута.

В начале заключительной четверти "Локо" все же удалось после "трехи" Куинна создать на 33-й минуте вполне приличный отрыв - 76:67. Чем краснодарцы вынудили Обрадовича срочно брать тайм-аут, чтобы оперативно попытаться исправить неприятный для гостей ход противостояния. Устроенная маститым наставником встряска игрокам "Партизана" сразу возымела действие: гости через пару минут усилиями Гласа и Аврамовича уже снова вплотную подобрались к сопернику - 84:82.

Однако в концовке чрезвычайно нервной встречи баскетболисты "Локо" действовали на редкость хладнокровно и сумели довести ее до очень важной для себя виктории - 101:94.

После этой очень эмоциональной победы "Локомотив-Кубань" догоняет в турнирной таблице "Партизан" (у обеих команд по 6 выигрышей и по два поражения), но обходит сербов по дополнительным показателям.

Самые результативные игроки матча: Макколум (33 очка), Кидд (16), Кук (15), Мотли (11) - у "Локомотив-Кубани"; Глас (20), Лидэй (19), Аврамович (15), Пантер (14) - у "Партизана".